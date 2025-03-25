Власти ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске

Реестр физлиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, появился в 2001 году. Попадание в него означает блокировку всех счетов, запрет на выезд из России, а также ограничения на распоряжение собственностью. За время существования списка основания для включения в него расширялись и обновлялись, последнее обновление было утверждено в октябре 2024 года. Росфинмониторинг вносит изменения в перечень по представлению Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минюста, ФСБ и МВД — на основании, в частности, судебного решения, постановления об административном наказании, привлечения к уголовному делу в качестве обвиняемого или подозреваемого. Список преступлений для перечня — теракт, содействие или призывы к терроризму, захват заложника, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а также преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, вражды или по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, за дискредитацию вооруженных сил, действия, направленные на нарушение территориальной целостности, и так далее.