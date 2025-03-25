Валюта Ирана обновила рекорд и подешевела до 1 млн риалов за доллар США

По данным ресурса Bonbast.com, агрегирующим данные с иранских бирж в режиме реального времени, курс иранской валюты достигал рекордно низкой отметки 1,039 млн риалов за доллар США. Это означает, что иранский реал подешевел более чем вдвое с момента вступления в должность президента Масуда Пезешкиана в прошлом году.