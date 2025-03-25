Валюта Ирана обновила рекорд и подешевела до 1 млн риалов за доллар США

Во вторник, 25 марта, курс иранской валюты установил новый антирекорд и упал ниже психологического барьера 1 млн риалов за доллар США, поскольку участники рынка ожидают «максимального давления» со стороны американских властей. Об этом сообщает Reuters.
По данным ресурса Bonbast.com, агрегирующим данные с иранских бирж в режиме реального времени, курс иранской валюты достигал рекордно низкой отметки 1,039 млн риалов за доллар США. Это означает, что иранский реал подешевел более чем вдвое с момента вступления в должность президента Масуда Пезешкиана в прошлом году.
Как сообщает Reuters, ранее в марте Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо, в котором предупредил, что вопрос с ядерной программой Ирана можно решить либо путем переговоров, либо военным путем.
Однако Хаменеи отверг предложение США о переговорах, назвав его «обманом», а министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на прошлой неделе заявил, что переговоры с Вашингтоном невозможны, если власти США не изменят политику в отношении Ирана.
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