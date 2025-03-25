В Москве нашли похищенные во Франции золотые монеты на ₽55 млн

В 2023 году в антикварном магазине в Германии обнаружили древнюю рельефную скульптуру цивилизации майя, которая была похищена в Мексике. Историки считают, что объект мог служить частью некой стены наряду с другими аналогичными блоками. По данным специалистов, он был создан в низинах Северного Юкатана в постклассический период (750−1244 годы). Скульптуру вернули на историческую родину.