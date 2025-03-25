Bloomberg узнал о новом оружии Трампа в торговой войне

Хотя в указе не говорится, на кого именно будет распространяться вторичный тариф, в нём подчеркивается, что если Китай введёт аналогичный тариф, то американские пошлины будет распространяться не только на материковую часть страны, но и на Гонконг и Макао. Помимо Венесуэлы, Китай был единственной страной, упомянутой в указе.