Bloomberg узнал о новом оружии Трампа в торговой войне

Согласно исполнительному указу Трампа, в отношении товаров из стран, закупающих венесуэльские газ и нефть, будет применяться 25%-ная пошлина на торговлю с США.
Как передает Bloomberg, этот шаг был призван оказать давление на Венесуэлу из-за «десятков тысяч высокопоставленных и других преступников», которых, по словам Трампа, страна отправила в США.
Мишени для эти «вторичных тарифов» могут быть самыми разными, учитывая, что венесуэльская нефть поставляется в США, Испанию, Индию и на черный рынок. Первые три страны имеют лицензии, выданные Chevron Corp., Repsol SA и Reliance Industries Ltd. На черном рынке доминирует Китай.
«Китай является главным действующим лицом, на которое направлен этот шаг, потому что, по сути, это черный рынок венесуэльской нефти, — прокомментировал в интервью Bloomberg последнее решение Трампа Франциско Моналди, директор Института энергетической политики Латинской Америки, — Если бы не Китай, им не пришлось бы вводить вторичные пошлины».
Распоряжение Трампа дает госсекретарю Марко Рубио право самостоятельно решать, начиная со 2 апреля, будут ли введены 25%-ные пошлины на импорт венесуэльской нефти в страну, которая импортирует её напрямую или косвенно.
Хотя в указе не говорится, на кого именно будет распространяться вторичный тариф, в нём подчеркивается, что если Китай введёт аналогичный тариф, то американские пошлины будет распространяться не только на материковую часть страны, но и на Гонконг и Макао. Помимо Венесуэлы, Китай был единственной страной, упомянутой в указе.