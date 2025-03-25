США пообещали помочь России вернуться на мировой рынок удобрений

«Соединенные Штаты помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций» — говорится в сообщении.
Кроме того, США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море.
В рамках встречи стороны также договорились разработать меры по реализации соглашения президентов Трампа и Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины. Соединенные Штаты и Россия намерены продолжить работу над достижением прочного мира, добавили в Белом доме.
Американская сторона поблагодарила наследного принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда и его коллег «за оказанное гостеприимство, которое способствовало проведению переговоров на территории королевства».
Второй раунд переговоров российской и американской делегаций прошел накануне, 24 марта 2025 года, в Эр-Рияде. Они продлились в общей сложности 12 часов с тремя перерывами.
В состав российской делегации вошли председатель комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИД России Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Американскую делегацию представляли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, помощники специального посланника президента по Украине Кита Келлога, а также представители советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца.