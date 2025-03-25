США пообещали помочь России вернуться на мировой рынок удобрений

В рамках встречи стороны также договорились разработать меры по реализации соглашения президентов Трампа и Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины. Соединенные Штаты и Россия намерены продолжить работу над достижением прочного мира, добавили в Белом доме.