Россия впервые за 30 лет купила у Китая детское питание

Так, в феврале 2025 года Россия импортировала из Китая готовых пищевых продуктов для детей раннего возраста на 2,02 миллиона долларов. К таким продуктам относятся каши, молочные смеси и пюре. Это стало первой покупкой с 1994 года — тогда объем импорта детского питания составил лишь 30 тысяч долларов за весь год.
Среди других детских товаров китайского производства Россию в феврале приезжали игрушки — на 40,4 миллиона долларов. За месяц их импорт сократился в 2,3 раза, а в годовом выражении на треть — до минимума с марта 2022 года.
Больше всего в феврале Москва покупала у Пекина детские велосипеды, самокаты и игрушечные коляски — на 9,2 миллиона долларов, пазлы — на 5 миллионов, кукол — на 2,9 миллиона, игрушек с моторчиком — на 2,6 миллиона, а также прочих игрушек — на 19,6 миллиона долларов.
Импорт детской одежды из КНР в феврале также сократился: за месяц втрое, а за год на 3% — до 162,3 тысячи долларов. Больше всего поставлялось одежды из хлопчатобумажной ткани — на 109,9 тысячи долларов и из синтетической — на 50,7 тысячи.