Россия впервые за 30 лет купила у Китая детское питание

Так, в феврале 2025 года Россия импортировала из Китая готовых пищевых продуктов для детей раннего возраста на 2,02 миллиона долларов. К таким продуктам относятся каши, молочные смеси и пюре. Это стало первой покупкой с 1994 года — тогда объем импорта детского питания составил лишь 30 тысяч долларов за весь год.