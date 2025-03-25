Россия снизила импорт вина из Грузии до четырехлетнего минимума

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия в январе-феврале начала терять интерес к грузинскому вину: его импорт упал вдвое и стал минимальным за четыре года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской таможни. Эксперты считают, что это может быть связано с переходом россиян на алкоголь для коктейлей, а также с ростом отечественного производства.