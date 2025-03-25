Производитель детской одежды Orby объявил о намерении банкротства

ООО «ППО Орбита» зарегистрировано в Костроме, гендиректор и владелец 100% — Татьяна Копнина. Она основала бренд Orby вместе с супругом Романом. До этого они развивали бизнес в области торговли продуктами, положили начало сети супермаркетов. В 2002-м Копнины решили купить здание швейной фабрики «Орбита» в Костроме, чтобы открыть в нем торговый центр. Но, придя на производство, предприниматели поняли, что «Орбита» шьет верхнюю одежду неплохого качества, и решили вместо торгового центра наладить выпуск одежды. У супругов было двое детей, поэтому они решили заняться детской одеждой.