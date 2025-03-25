Пора домов: россиянам ускорят возможность улучшить жилищные условия

В России планируют объединить в один список нуждающихся и ускорить предоставление мер по улучшению их жилищных условий. Такой законопроект поддержал кабмин. Сейчас разные категории таких людей стоят на учете в разных органах власти, нередко перечни дублируются — всё это затягивает предоставление мер поддержки. Всего в стране может быть более 2 млн человек, которым она необходима, сообщили в ДОМ.РФ. Например, молодые семьи, ветераны, инвалиды и другие категории. Мера позволит ускорить процесс, но есть и риск, что часть людей по разным причинам может выпасть из очереди, полагают эксперты. В Госдуме полагают, что изменить ситуацию поможет скорее дополнительное финансирование мер поддержки, нежели появление единого списка нуждающихся. Подробнее — в материале «Известий».
Как будет работать реестр
В России появится единый цифровой реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий. Такие поправки в понедельник, 24 марта, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности (документ есть в распоряжении «Известий»), сообщили источники редакции в кабмине.
Законодательством предусмотрено множество мер поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий — в том числе молодых семей и детей-сирот, напомнил «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. К таким мерам можно отнести предоставление сертификатов, жилого помещения из специализированного жилищного фонда, снижение процентной ставки по ипотечному кредиту или единовременные региональные выплаты, осуществляемые за счет средств местных бюджетов.
На соответствующий учет граждан ставят региональные власти. Нуждающихся в улучшении жилищных условий включают в федеральные и региональные — по категориям, под которые они подпадают.
— Однако учет граждан в зависимости от вида предоставляемой поддержки, а также уровня органов власти происходит обособлено, — отметил Владимир Груздев.
Отсутствие единого учета таких людей и предоставленных им мер государственной поддержки, в том числе жилых помещений, приводит к неэффективному планированию бюджета, а это риски нарушения прав граждан, объяснила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.
Для нормального функционирования создаваемого единого реестра для органов государственной власти и местного самоуправления вводится обязанность размещать в нем такие сведения, добавил Владимир Груздев.
Сейчас есть риск дублирования учета предоставляемых мер, подчеркнул эксперт. Уточнить ту или иную информацию государственным и муниципальным органам проблематично — из-за множества реестров. В итоге получение социальных мер затягивается.
Планируемый реестр позволит повысить эффективность и скорость принятия решений об оказании социальной помощи, подчеркнул Владимир Груздев. Оператором станет ДОМ.РФ, который будет должен модернизировать систему за свой счет.
Реестр позволит осуществлять полномочия субъектов РФ или органов местного самоуправления оперативно и в едином формате, отметила Светлана Некрасова. По ее словам, он поможет планировать сроки предоставления мер поддержки и очередность их получения, выпуск сертификатов, определять необходимый объем финансирования, контролировать реализацию прав граждан на улучшение жилищных условий.
Сколько людей стоят в очереди на улучшение условий
Без единого реестра нуждающихся нельзя точно оценить количество таких лиц, согласились в ДОМ.РФ. По предварительным данным, их более 2 млн человек: молодые семьи, ветераны, инвалиды, другие категории.
В итоге в среднем срок ожидания получения жилья составляет около 20 лет, сказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.
— Введение единого реестра должно позволить более точно оценивать число нуждающихся, эффективнее распределять бюджетные средства и сократить сроки ожидания, — подчеркнул эксперт.
Из-за нерегулярного и несвоевременного финансирования в регионах постоянно образовываются очереди из нуждающихся в улучшении жилищных условий, подтвердил судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью Илья Васильчук.
— Причем очередей обычно несколько: общая очередь и несколько специальных приоритетных, в которые попадают особые категории нуждающихся в социальной поддержке: сироты, погорельцы, — пояснил он. — Кроме этих очередей есть еще очереди с более высоким приоритетом исполнения, это когда люди не могут дождаться жилья и обращаются в суд.
И если суд признает бездействие региональной администрации незаконной и обязывает администрацию в кратчайший срок предоставить жилье, то из этих исполнительных листов также образуются очереди.
Эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук добавил, что для нормализации этой сферы нужно рассмотреть возможность предоставления дополнительных альтернативных форм поддержки.
— Эта тема чувствительная, — отметил он. — В целом государство отходит сегодня от практики выделения квартир безвозмездно и заменяет его формами соучастия. Например, когда граждане платят либо первоначально взнос, либо используют материнский капитал.
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский согласен, что нужно оцифровывать все данные, чтобы иметь возможность принимать конкретные и своевременные управленческие решения — тогда это, возможно, приведет к ускорению предоставления мер поддержки и позволит контролировать процесс в том или ином регионе.
— С другой стороны, не жду какого-то серьезного ускорения и сокращения очередей на меры господдержки, на мой взгляд, это некое лукавство, — добавил он. — Сокращение очереди может произойти в том случае, если будет увеличено бюджетное финансирование таких мероприятий и мер поддержки, а не из-за создания электронного реестра.
Каковы риски объединения списков нуждающихся
Павел Склянчук также призвал не переоценивать значимость такого реестра, поскольку есть риски того, что при актуализации этих схем может кто-то выпасть из очереди либо выявится задвоение.
— Тогда надо будет выбрать, в какой из очередей остаться. Но это всё в перспективе пока, — добавил он.
Очевидно, что сейчас из-за отсутствия единого реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и децентрализации этих данных, существует целый ряд сложностей и несостыковок, сказала замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
— В частности, при субсидии для молодой семьи, которую выдают в субъектах РФ, необходимо проживать в конкретном регионе не менее пяти лет, затем очередь на ее получение может длиться еще пять-десять лет, а это существенное ограничение для переезда в другой регион, — сказала она. — Единый реестр мог бы позволить семьям переезжать, например, в связи со сменой места работы, не теряя места в очереди на получение субсидии.
Также те, кто переезжают из ветхого или аварийного жилья, могли бы не ограничиваться выбором недвижимости в своем регионе, а выбрать, к примеру, населенные пункты с более доступной ценой квадратного метра. В целом же, объединение разрозненных баз данных по субсидиям свело к минимуму возможные ошибки при их предоставлении, полагает эксперт.
— Фактически нужны меры по стимулированию строительства в рамках программ по улучшению жилищных условий нуждающихся, — сказала она. — Не во всех городах, где есть такие категории граждан, достаточен объем нового строительства и здесь важно создавать условия для привлечения застройщиков в регион. Единый реестр позволил бы как раз визуализировать, где особо острый дефицит доступных для переселения площадей и нужны дополнительные стимулирующие меры.
Для нормализации ситуации, по словам Валерия Тумина, необходимо не только создать реестр, но и расширять меры поддержки, увеличивать финансирование программ и оптимизировать работу органов, ответственных за их реализацию.