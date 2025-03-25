Пора домов: россиянам ускорят возможность улучшить жилищные условия

В России планируют объединить в один список нуждающихся и ускорить предоставление мер по улучшению их жилищных условий. Такой законопроект поддержал кабмин. Сейчас разные категории таких людей стоят на учете в разных органах власти, нередко перечни дублируются — всё это затягивает предоставление мер поддержки. Всего в стране может быть более 2 млн человек, которым она необходима, сообщили в ДОМ.РФ. Например, молодые семьи, ветераны, инвалиды и другие категории. Мера позволит ускорить процесс, но есть и риск, что часть людей по разным причинам может выпасть из очереди, полагают эксперты. В Госдуме полагают, что изменить ситуацию поможет скорее дополнительное финансирование мер поддержки, нежели появление единого списка нуждающихся. Подробнее — в материале «Известий».