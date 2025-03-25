Нелетная порода: российские вертолеты «Ансат» могут столкнуться с остановкой эксплуатации

По данным Ассоциации вертолетной индустрии, трудности с обеспечением летной годности вертолетов «Ансат» связаны не только с двигателями PW207K, но и с другими техническими узлами и агрегатами. Как рассказали «Известиям» в АВИ, в конструкции «Ансата» есть два десятка критически важных изделий, в том числе французские гибкие тяги управления (Push-Pull) Triumph Controls France и исполнительные механизмы SEMA от компании Safran Electronics & Defence. На вертолетах стоят чешские стартер-генераторы PBS от Velká Bíteš или американские Skurka Aerospace Inc. Без них невозможно обеспечить работоспособность электрики вертолета, отметили в ассоциации.