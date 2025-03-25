Куда класть яйца: россиянам рекомендовали диверсифицировать вложения

— Центробанк не публикует настолько оперативно данные, чтобы можно было судить о последних изменениях объемов привлеченных кредитными организациями средств физлиц, но последние данные на начало февраля 2025 года указывают на небольшое снижение (-1% по сравнению с 1 января 2025 года) объемов привлечения средств населения. По состоянию на первую декаду марта текущего года максимальный уровень процентных ставок в рублях в десяти банках, привлекших наибольшие объемы депозитов физлиц, снизился со второй декады декабря 2024 года на 1,5 п.п., достигнув 20,7%, тогда как текущую инфляцию можно оценить примерно в 10,1%, то есть вклады по-прежнему остаются эффективным способом накопления, — говорит эксперт.