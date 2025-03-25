Куда класть яйца: россиянам рекомендовали диверсифицировать вложения

Вклады остаются наиболее надежным средством для частного инвестирования, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Тем не менее он посоветовал гражданам не забывать и о других способах приумножить личные средства: акциях компаний, программах долгосрочных сбережений и долгосрочного страхования жизни. Насколько полезна для экономики масштабная консолидация средств россиян на вкладах в банках, разбирались с экспертами «Известия».
Растет денежная масса
В начале года остатки средств на счетах снизились, причем речь о счетах и физических лиц, и юридических лиц, подсчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
— При этом приток средств определяется не только распределением сбережений населения, но и выплатами, которые население получает через зарплату и различные социальные пособия. Конечный выбор, как использовать привлеченные средства, остается за банками, — утверждает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
По словам эксперта, с учетом снижения спроса на кредиты относительно большой объем средств осядет на банковских счетах.
Интерес всё еще на пике
— Ставки по вкладам остаются высокими, что поддерживает интерес вкладчиков, — говорит главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.
Эксперт объясняет неослабевающий интерес ожиданиями более скорого смягчения политики Банка России: «Вкладчики будут стремиться зафиксировать привлекательную доходность на длинный срок».
В условиях, когда ставка уже несколько месяцев остается неизменной, а инфляция за этот период ускорилась, жесткость ДКП снижается, но всё равно остается на высоком уровне, полагает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.
— Центробанк не публикует настолько оперативно данные, чтобы можно было судить о последних изменениях объемов привлеченных кредитными организациями средств физлиц, но последние данные на начало февраля 2025 года указывают на небольшое снижение (-1% по сравнению с 1 января 2025 года) объемов привлечения средств населения. По состоянию на первую декаду марта текущего года максимальный уровень процентных ставок в рублях в десяти банках, привлекших наибольшие объемы депозитов физлиц, снизился со второй декады декабря 2024 года на 1,5 п.п., достигнув 20,7%, тогда как текущую инфляцию можно оценить примерно в 10,1%, то есть вклады по-прежнему остаются эффективным способом накопления, — говорит эксперт.
Тренд на понижение
По данным ЦБ РФ, в январе средства физлиц в отечественных банках снизились на 0,8% (м/м) после скачка на 7,2% в декабре, что объясняется сезонным фактором: в декабре выплачиваются премии и бонусы по итогам года и авансируются социальные платежи, а в январе люди снимают часть средств со счетов и в целом много тратят из-за длинных праздников, поясняет аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
— Данных ЦБ за февраль пока нет, однако, судя по всему, приток денег населения на депозиты возобновился. В частности, лидер сектора «Сбер» сообщил о приросте средств физлиц в прошлом месяце на 3,7% (м/м). На фоне по-прежнему высоких депозитных ставок ожидается позитивная динамика средств на банковских депозитах и по итогам всего текущего года, хотя темпы роста, вероятно, замедлятся относительно 2024 года, — прокомментировал аналитик.
В идеале доходность банковского сектора должна уступать маржинальности бизнеса в реальном секторе экономики, считает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
— Вполне вероятно, что во второй половине текущего года мы станем свидетелями заметного разворота в денежно-кредитной политике. В идеале для экономики нацелить снижение ключевой ставки к 5%, тогда сегмент малого и среднего бизнеса будет в состоянии инвестиционного бума, — высказался он.
Макроэффекты
Ключевая ставка удерживается на экстремально высоких уровнях вот уже девять месяцев. Однако на текущий момент в годовом выражении инфляция превысила 10,08% (что ниже февральского показателя в 10,11%), что более чем в два раза превышает таргет (4−5%). Таким образом, эффект от ключевой ставки наконец стал проявляться.
По мнению аналитиков Совкомбанка, высокая сберегательная активность населения позволит снизить инфляционное давление в экономике.
Средства, которые поступают на банковские депозиты, банки затем используют для выдачи кредитов, утверждает Игорь Додонов.
— Хотя ситуация с кредитованием сейчас не самая благоприятная из-за высоких кредитных ставок и других факторов, говорить о том, что деньги на вкладах просто изымаются из экономики и не работают в ней, неправильно, — заключает аналитик.
Сейчас в России качественно вырос спрос на рублевые финансовые инструменты, потенциал ослабления доллара не исчерпан, при этом продолжающаяся десятилетиями политика слабого рубля на фоне колоссального оттока капитала из страны пока не вселяет надежду на успешную реализацию долгосрочных инвестиционных идей, обрисовал обстановку Андрей Лобода.
— Только при однозначной ключевой ставке кредитные средства будут перетекать в реальный сектор, повышая капитализацию российского фондового рынка, заниженного сегодня к реальной рыночной стоимости в 1,5−2 раза, — резюмирует он.
Сберегательная модель поведения населения оказывает сдерживающее воздействие на рост экономики, поскольку потребление замедляется и бизнес стремится адаптироваться, говорит Владимир Еремкин.
— При этом деньги, размещенные в банках, работают на экономику, а не просто оседают на счетах, поскольку банки в поисках коммерческой выгоды стремятся нарастить объемы кредитования. Отдельные секторы российской экономики предъявляют повышенный спрос на заемные средства для развития. Крупным заемщиком у банков в последнее время выступает и государство, — перечисляет аналитик.
Главная угроза усиления ценового давления, на его взгляд, никуда не делась и создает серьезные риски для экономики страны.
— Раскрутка инфляционной спирали нанесет гораздо больший вред, чем может быть получено выгод от незначительного увеличения темпов роста ВВП или внутреннего потребления при продолжении масштабной стимулирующей политики, — высказал мнение Еремкин.
«Известия» направили запрос о полезности высокой ключевой ставки для экономики в министерства и ведомства, а также в российские банки. В Минфине заявили, что вопрос находится исключительно в компетенции Банка России. Представители Минэка и ЦБ РФ не ответили. Представители банковского сектора также не ответили на запросы «Известий».