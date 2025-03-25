Костин ответил на вопрос о западном бизнесе фразой про российский бигмак

Комментируя возможность возвращения западных компаний на российский рынок, глава ВТБ вспомнил об уходе из России крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald’s. «У нас уже есть российский бигмак, и я не уверен, что нам так уж сильно нужен McDonald’s», — сказал он.