Комиссия Госсовета под руководством Николаева обсудила угольную отрасль

Глава Якутии Айсен Николаев провел очередное заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика».
«На повестке дня были рассмотрены два вопроса: формирование топливно-энергетических балансов регионов и меры поддержки угольной отрасли страны», — рассказали в пресс-службе.
Как отметил Николаев, качественно подготовленные балансы помогают определить возможности замещения одних видов топлива другими, более доступными и экологичными, а также развивать местные энергоресурсы и возобновляемые источники энергии. Однако многие регионы сталкиваются с трудностями при разработке ТЭБ.
«Анализ полученной информации показал, что для многих регионов задача разработки ТЭБ является трудновыполнимой. Отмечаются сложности в получении статистической информации о потреблении энергоресурсов, нормативно не урегулированы взаимоотношения между органами власти и организациями — поставщиками энергоресурсов, есть сложности с определением величины инфраструктурной составляющей, отсутствуют квалифицированные специалисты по разработке ТЭБ», — сказал он.
В связи с этим Николаев предложил создать единую информационную систему формирования топливно-энергетических балансов, доступную для федеральных и региональных органов власти, организаций энергоснабжения, всех участников процесса.
Также отдельное внимание участники заседания уделили подготовке антикризисной программы поддержки угольной отрасли России. Айсен Николаев отметил стратегическое значение отрасли, особенно для Сибири и Дальнего Востока, где уголь является ключевым ресурсом для электро- и теплообеспечения, а также важным экспортным товаром.
«Вместе с тем глава Якутии подчеркнул, что российская угольная промышленность переживает непростые времена из-за санкций Евросоюза в отношении российского угля, падения мировых цен на уголь, введения экспортных и импортных пошлин, роста тарифов на железнодорожные перевозки и ограничения провозной способности железнодорожной инфраструктуры, а также роста расходов на обслуживание кредитов. В связи с этим комиссия Госсовета совместно с правительством РФ и Минэнерго России активно работают над мерами поддержки отрасли», — подчеркнули в пресс-службе.