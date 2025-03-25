Комиссия Госсовета под руководством Николаева обсудила угольную отрасль

«Вместе с тем глава Якутии подчеркнул, что российская угольная промышленность переживает непростые времена из-за санкций Евросоюза в отношении российского угля, падения мировых цен на уголь, введения экспортных и импортных пошлин, роста тарифов на железнодорожные перевозки и ограничения провозной способности железнодорожной инфраструктуры, а также роста расходов на обслуживание кредитов. В связи с этим комиссия Госсовета совместно с правительством РФ и Минэнерго России активно работают над мерами поддержки отрасли», — подчеркнули в пресс-службе.