Китай нарастил экспорт яблок в Россию до шестилетних максимумов

Так, в феврале импорт Россией яблок из Китая достиг максимальных с января 2019 года 8,2 миллиона долларов. За месяц объемы их импорта выросли в 1,6 раза, а за год — в 1,7 раза.
Кроме того до многолетнего максимума выросли поставки в Россию китайских клубники и земляники: в феврале их было импортировано на максимальные с мая 2022 года 1,75 миллиона долларов, что в 3,3 раза больше, чем месяцем ранее.
Также до максимума выросли поставки в Россию экзотических фруктов и плодов, например, гуаявы, мангустинов и манго, — до максимальных с июня 2024 года 2,7 миллиона долларов. Прирост с января составил 1,7 раза, а в годовом выражении — 35%.
Кроме того во фруктовом импорте России из КНР заметную долю заняли цитрусовые (14,5 миллиона долларов), обработанные фрукты и орехи (3,98 миллиона), виноград (3,88 миллиона) и орехи (1,4 миллиона). Всего Москва закупила фруктов, ягод и орехов на 42,9 миллиона долларов, нарастив импорт за год на треть, а за месяц на 12%.
В поставках овощей в феврале лидерами оказались томаты: их из КНР в РФ приехало на 5,72 миллиона долларов, что стало наибольшим объемом с июня 2024 года. Также в заметных количествах покупался лук (5,66 миллиона), сушеные овощи (3,3 миллиона), капуста (3,1 миллиона), картофель (3 миллиона) и огурцы (2,5 миллиона).
До рекордных значений с мая 2021 года вырос и импорт прочих овощей. В частности это были болгарские и душистые перцы, которых за февраль Москва закупила на 4,6 миллиона долларов, максимальных с мая 2023 года. Также в эту товарную группу вошла зелень (922 тысячи долларов), некоторые виды грибов (533 тысячи), баклажаны (388 тысяч), а также тыквы и кабачки (207 тысяч).
Всего Россия в феврале закупила овощей у Китая на 33,7 миллиона долларов, нарастив их импорт за год на треть, а в месячном выражении — на почти 12%.