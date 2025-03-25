Китай нарастил экспорт яблок в Россию до шестилетних максимумов

До рекордных значений с мая 2021 года вырос и импорт прочих овощей. В частности это были болгарские и душистые перцы, которых за февраль Москва закупила на 4,6 миллиона долларов, максимальных с мая 2023 года. Также в эту товарную группу вошла зелень (922 тысячи долларов), некоторые виды грибов (533 тысячи), баклажаны (388 тысяч), а также тыквы и кабачки (207 тысяч).