Индонезийская рупия упала до минимума за последние 27 лет

Курс доллара к индонезийской рупии 25 марта на максимуме укрепился на 0,63%, до 16 654,6 рупий, свидетельствуют данные рынка Форекс. Для валюты Индонезии это худший показатель с июня 1998 года, когда в Азии разразился кризис, ставший серьезным потрясением для мировой экономики. Как отмечает Bloomberg, с начала года рупия упала более чем на 3%, что сделало ее одной из худших валют на развивающихся рынках.