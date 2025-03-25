Индонезийская рупия упала до минимума за последние 27 лет

Курс доллара к индонезийской рупии 25 марта на максимуме укрепился на 0,63%, до 16 654,6 рупий, свидетельствуют данные рынка Форекс. Для валюты Индонезии это худший показатель с июня 1998 года, когда в Азии разразился кризис, ставший серьезным потрясением для мировой экономики. Как отмечает Bloomberg, с начала года рупия упала более чем на 3%, что сделало ее одной из худших валют на развивающихся рынках.
Центральный банк Индонезии объяснил ослабление рупии глобальной неопределенностью, в том числе связанной с пошлинами, которые вводятся решениями президента США Дональда Трампа и потенциально более жесткой позицией Федеральной резервной системы.
«Глобальная неопределенность по-прежнему связана с влиянием тарифной политики Трампа и геополитическими потрясениями, включая влияние торговой войны на Китай и многие другие страны с формирующимся рынком в Азии», — цитирует Reuters Фитру Джусдимана.
Bloomberg также отмечает, что Индонезия теряет свою привлекательность для мировых инвесторов на фоне растущей обеспокоенности по поводу попыток президента Прабово Субианто снизить давно установленные экономические барьеры страны и расширить роль военных в гражданском обществе.
Шаги, предпринятые Субианто со времени своего вступления в должность в октябре прошлого года, приближают дефицит бюджета к установленному законом пределу в 3% от валового внутреннего продукта. Среди них, в частности, программа бесплатных обедов на сумму около $30 млрд в год.
«Бюджетные опасения, вероятно, будут давить на валюту», а также сезонная репатриация дивидендных выплат иностранными инвесторами, отметил в комментарии Bloomberg стратег Bank of Singapore Мо Сионг Сим. По мнению эксперта, Центральный банк Индонезии продолжит сдерживать чрезмерную волатильность рупии перед вероятным объявлением тарифов США 2 апреля.
Во вторник директор по денежно-кредитному управлению и ценным бумагам Центрального банка Индонезии Фитра Джусдиман сообщил, что регулятор проводит интервенции на спотовом валютном рынке, внутренних беспоставочных форвардах, рынке облигаций, чтобы стабилизировать курс рупии. ЦБ проводит интервенции «смело и взвешенно», чтобы обеспечить сбалансированный спрос и предложение валюты и сохранить доверие к внутреннему рынку, отметил Джусдиман.