Напряжение нарастает

Вчера. В понедельник Индекс МосБиржи с учетом вечерних торговых сессий потерял 1,14%. Основное падение пришлось на вечернее время на слухах о трудностях в переговорном процессе. Наибольшее снижение показали девелоперы, индекс которых упал сразу почти на 3%. В США на торгах в понедельник наблюдался активный рост: индекс S&P 500 вырос на 1,76%, NASDAQ Composite — на 2,27%, а промышленный Dow Jones — на 1,42% на фоне заявлений Трампа о потенциальных исключениях в тарифной политике.