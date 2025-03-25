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Напряжение нарастает

Ежедневный обзор рынка акций на 25 марта от Василия Буянова, аналитика «БКС Мир инвестиций».

Аналитики «БКС Мир инвестиций»
Аналитическая команда «БКС Мир инвестиций»
Источник: Freepik

Краткосрочный взгляд. Сегодня рынок ждет итогов вчерашних переговоров между Россией и США, которые, скорее всего, будут опубликованы в первой половине дня. Предугадать динамику рынка в такой ситуации практически невозможно — все зависит от совместных заявлений делегаций, поэтому стоит соблюдать осторожность при открытии краткосрочных позиций.

Вчера. В понедельник Индекс МосБиржи с учетом вечерних торговых сессий потерял 1,14%. Основное падение пришлось на вечернее время на слухах о трудностях в переговорном процессе. Наибольшее снижение показали девелоперы, индекс которых упал сразу почти на 3%. В США на торгах в понедельник наблюдался активный рост: индекс S&P 500 вырос на 1,76%, NASDAQ Composite — на 2,27%, а промышленный Dow Jones — на 1,42% на фоне заявлений Трампа о потенциальных исключениях в тарифной политике.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.