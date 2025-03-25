Доля ипотеки по льготным программам выросла почти в 1,5 раза за год

В феврале 2025 года на долю ипотеки по льготным программам пришелся 71% от всех выданных за месяц ипотечных кредитов и 88% — от объема выданных денежных средств. За год эти доли выросли почти в 1,5 раза — в феврале 2024 года они составляли 48% и 62% соответственно, следует из предоставленного редакции аналитического исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Рост доли льготных ипотечных программ фиксируется на фоне сверхвысоких ставок по рыночной ипотеке — они остаются на заградительном уровне, несмотря на небольшое снижение в середине марта.
Несмотря на рост доли льготной ипотеки, выдача льготных кредитов уменьшилась и по количеству, и по объему, отмечают в ОКБ.
На 32% за год сократилось количество выданных кредитов — с 43,78 тыс. ипотек по всем льготным программам в феврале 2024 года до 29,6 тыс. в феврале нынешнего года.
На 31% упал объем выдачи — с 225,82 млрд руб. до 156,24 млрд руб.
Главная причина отрицательной динамики связана с тем, что год назад еще действовала доступная всем желающим общая льготная ипотека (она давала существенную прибавку в выдаче). Но с середины прошлого года эта программа завершена. Кроме того, на снижение показателей повлияло ужесточение условий IT-ипотеки — в столицах она теперь недоступна.
По России в целом средний размер ипотечного кредита, взятого по льготным программам, за год увеличился на 2% — до 5,28 млн руб., отмечается в отчете. При этом на самые крупные суммы в феврале 2025 года льготную ипотеку брали жители Москвы (в среднем — на 7,37 млн руб.), Московской области (6,65 млн руб.), Калмыкии (6,59 млн руб.), Санкт-Петербурга (6,47 млн руб.) и Чечни (6,14 млн руб.).
Одновременно на три квартала снизился средний срок, на который оформляли льготную ипотеку. По России в целом в последний месяц нынешней зимы он составил 24 года и 4 месяца (против 25 лет и 1 месяца год назад), подсчитали в ОКБ. На самый большой срок (28 лет и 6 месяцев) льготную ипотеку оформляли жители Северной Осетии, а на самый короткий (10 лет и 4 месяца) — жители Алтая, сообщается в отчете.
Росреестр по Москве по итогам февраля 2025 года зафиксировал абсолютный рекорд для столицы по выдаче ипотечных кредитов. За последний месяц зимы этого года в Москве зарегистрировано 11,04 тыс. ипотечных сделок, что является максимальным показателем для февраля за всю историю наблюдений регистрирующего ведомства (она длится с 2009 года).