Доля ипотеки по льготным программам выросла почти в 1,5 раза за год

Одновременно на три квартала снизился средний срок, на который оформляли льготную ипотеку. По России в целом в последний месяц нынешней зимы он составил 24 года и 4 месяца (против 25 лет и 1 месяца год назад), подсчитали в ОКБ. На самый большой срок (28 лет и 6 месяцев) льготную ипотеку оформляли жители Северной Осетии, а на самый короткий (10 лет и 4 месяца) — жители Алтая, сообщается в отчете.