ЦБ и Минфин не поддержали ограничение суммы онлайн-кредита

«Законопроектом предлагается ограничить выдачу онлайн-кредитов (займов) гражданам в размере, превышающем 100 тысяч рублей, в целях предотвращения хищений в крупном и особо крупном размере в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и в мобильных приложениях финансовых организаций. Вместе с тем полагаем, что введение предлагаемых законопроектом мер ограничит права и возможности заемщиков и кредиторов, что приведет к снижению доступности кредитов (займов) и финансовых услуг для всех категорий населения», — говорится в ответе Минфина на запрос Гибатдинова за подписью замглавы министерства Ивана Чебескова.