ЦБ и Минфин не поддержали ограничение суммы онлайн-кредита

Ранее Гибатдинов отправлял в кабмин на отзыв законопроект, которым предлагается ограничить до 100 тысяч рублей сумму потребительского кредита при его выдаче онлайн.
«Законопроектом предлагается ограничить выдачу онлайн-кредитов (займов) гражданам в размере, превышающем 100 тысяч рублей, в целях предотвращения хищений в крупном и особо крупном размере в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и в мобильных приложениях финансовых организаций. Вместе с тем полагаем, что введение предлагаемых законопроектом мер ограничит права и возможности заемщиков и кредиторов, что приведет к снижению доступности кредитов (займов) и финансовых услуг для всех категорий населения», — говорится в ответе Минфина на запрос Гибатдинова за подписью замглавы министерства Ивана Чебескова.
Первый зампредседателя Банка России Дмитрий Тулин в своем ответе также подчеркнул, что предложенная сенатором законодательная инициатива также «необоснованно ограничивает права заемщиков и кредиторов». Он также добавил, что законопроект Гибатдинова не решает проблему кредитного мошенничества, так как «не исключаются ситуации, когда заемщик, находящийся под влиянием злоумышленника, заключает кредитный договор в банке, сразу же получает наличные денежные средства и передает их преступникам».
«Дополнительно информируем, что 19.08.2024 на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” размещен доклад для общественных консультаций “Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025−2027 годы”. С учетом данного доклада рассматривается введение ограничения на количество одновременно действующих отдельных потребительских займов у одного гражданина», — напомнили в ЦБ.
Первый зампредседателя ЦБ РФ также добавил, что Банк России «крайне обеспокоен» действиями мошенников, которые осуществляют хищение денежных средств.
«Вместе с тем полагаем необходимым соблюдение баланса интересов сторон-участников рынка финансовых услуг», — констатировал Тулин.
В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов отметил, что будет продолжать работу и консультации по данному законопроекту. Он также не исключил, что соответствующая инициатива будет внесена в Госдуму на рассмотрение в ближайшее время.
«Не согласен с тем, что введение предлагаемых мер может снизить доступность кредитов и финансовых услуг для населения. Интересы банковских организаций не должны быть выше интересов людей», — констатировал политик.