Аналитики оценили, когда ставки по ипотеке могут опуститься до 15%

По мнению завкафедрой ипотечного кредитования Финансового университета Александра Цыганова, при ставках 14−15% на рынке будет заметное оживление выдач, а при ставках ниже 10% — уже серьезный спрос с элементами ажиотажа. «То есть ставки должны опуститься более чем на 10 п.п. от текущих значений. Но когда они дойдут до такого уровня, пока сказать сложно, поскольку сейчас ключевая ставка отражает не только экономику, но и политику, и геополитику», — отметил Александр Цыганов. Однако маловероятно, что ипотека под 14−15% будет доступна в этом году, уточнил эксперт.