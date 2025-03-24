Зарплата глав компаний в США впервые за 10 лет не достигла $100 млн

Речь идет о компенсационном пакете, который включает заработную плату, медицинскую страховку, премии, акции и дополнительные льготы. С 2020 по 2023 год вознаграждение на сумму не менее $100 млн получили около 30 глав компаний, в том числе главный исполнительный директор производителя полупроводников Broadcom Хок Тан и генеральный директор Google Сундар Пичаи.