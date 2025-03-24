WSJ узнала, что тарифы США могут затронуть Россию

WSJ со ссылкой на знакомые с вопросом источники сообщает, что меры по-прежнему будут касаться стран, на которые приходится большая часть импорта США — примерно 15% государств с сохраняющимся торговым дисбалансом. Ожидается, что список будет близок к рекомендациям торгового представителя США в прошлом месяце, в него войдут Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Европейский союз, Индия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Вьетнам и другие, сказал один из собеседников газеты.