В России продан первый полис долевого страхования жизни

Стратегии фондов «ТКБ Инвестмент Партнерс» включают в себя инвестиции в инструменты с фиксированным доходом и акции российских компаний. По оценке компании, в базовом сценарии будущая доходность фондов, приобретаемых в инвестиционную часть программы, составляет 22,6−28,2% на горизонте год в зависимости от фонда.