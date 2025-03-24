В России продан первый полис долевого страхования жизни

«Ренессанс Жизнь» в партнерстве с управляющей компанией «ТКБ Инвестмент Партнерс» реализовала первый полис ДСЖ (долевого страхования жизни) в России. Полис был приобретен сроком на три года с размещением части страховой премии в открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций», сообщила пресс-служба страховой компании.
Стратегии фондов «ТКБ Инвестмент Партнерс» включают в себя инвестиции в инструменты с фиксированным доходом и акции российских компаний. По оценке компании, в базовом сценарии будущая доходность фондов, приобретаемых в инвестиционную часть программы, составляет 22,6−28,2% на горизонте год в зависимости от фонда.
В страховой компании сообщили, что в ближайшее время возможность приобретения указанных полисов долевого страхования жизни будет предоставлена в онлайн-режиме.
«Уверен, что мы увидим значительный рост интереса к ДСЖ, который расширяет возможности клиентов по самостоятельному инвестированию. По оценкам компании Kept, в 2025 году объем рынка долевого страхования жизни может составить ₽200−250 млрд», — прокомментировал первую продажу полиса ДСЖ генеральный директор «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев.
Страховая компания «Ренессанс Жизнь» получила лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными и паевыми фондами (ПИФ) в начале марта 2025 года.
Ранее о планируемом запуске продаж полисов ДСЖ в конце марта сообщала компания «СберСтрахование жизни».
Долевое страхование жизни (ДСЖ) — это тип страхования, при котором страховщик инвестирует часть страховых взносов в паевые инвестиционные фонды (ПИФ), а остальная часть идет на страховую защиту. Таким образом, продукт сочетает страхование и инвестирование. Закон, разрешающий и регламентирующий ДСЖ, вступил в силу 1 января 2025 года.
Владелец полиса ДСЖ сам решает, какую часть направить на покрытие страхового риска, а какую инвестировать в паи закрытых или открытых паевых инвестиционных фондов.
Страховая часть идет на покрытие страхового риска — например, на случай смерти или тяжелого заболевания. Другая часть инвестируется в паи закрытых или открытых ПИФов. Инвестиционная часть может приносить доход, который зависит от успеха вложений. Однако доходность не гарантируется.