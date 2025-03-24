В Минфине ответили на вопрос о введении новых акцизов

«Нет, у нас таких инициатив сейчас в Минфине не обсуждается. И в целом правительство неоднократно заявляло, что в ближайшие три года мы каких-то существенных корректировок налогового законодательства не будем осуществлять без какой-то экстра-необходимости. Не повышение акцизов здесь (в СМИ — ред.) обсуждается, а введение новых акцизов и введение новых подакцизных товаров. Сейчас такие вопросы не обсуждаются», — ответил Сазанов на вопрос, обсуждается ли введение новых акцизов на товары, например, на чипсы.