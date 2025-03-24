Трутнев провел заседание совета Дальневосточного федерального округа с участием глав регионов. В повестку мероприятия вошли, в том числе, вопросы технологического развития Дальнего Востока.
«У меня есть ощущение, что недорабатываем, потому что мало создать венчурный фонд, построить инновационный научно-технологический центр — это все здорово, но это такие кирпичики отдельные… И Министерство промышленности тоже так абстрактно говорит, вот давайте это сделаем, давайте сделаем парки… У меня другое предложение — я просто сказал, “коллеги, выберите те направления технологического развития, которые вы на нас возлагаете, которые должны сделать предприятия на Дальнем Востоке”, — сказал Трутнев журналистам после заседания.
Он отметил, что просьба включает также оценку затрат. «Мы не говорим, что вы должны еще деньги принести — часть денег принесем мы, часть найдем у инвесторов. Но дайте нам задание, чтобы мы понимали, что вот это наше. Тогда, мне кажется, поорганизованнее работа пройдет. Они обязаны это сделать», — уточнил Трутнев.
Во время заседания вице-премьер подчеркнул острую необходимость технологического развития, потому что от этого, по его словам, зависит состояние экономики и безопасность государства в целом.
«Важно понимать, что санкции не просто временные ограничения. Основная их цель — ослабить экономику государства. Именно поэтому мы должны всеми силами стремиться к технологической независимости по всем направлениям. Уже сегодня у нас есть позитивные изменения… В рамках данных поручений большую работу сейчас ведут Минвостокразвития России совместно с Минпромторгом России», — добавил Трутнев.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.