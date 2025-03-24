Трутнев попросил Минпромторг определить направления развития ДФО

«У меня есть ощущение, что недорабатываем, потому что мало создать венчурный фонд, построить инновационный научно-технологический центр — это все здорово, но это такие кирпичики отдельные… И Министерство промышленности тоже так абстрактно говорит, вот давайте это сделаем, давайте сделаем парки… У меня другое предложение — я просто сказал, “коллеги, выберите те направления технологического развития, которые вы на нас возлагаете, которые должны сделать предприятия на Дальнем Востоке”, — сказал Трутнев журналистам после заседания.