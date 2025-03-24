Суд подтвердил задолженность компании Фирташа перед Первым каналом

В сентябре 2023 года Первый канал обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании и приведении в исполнение на территории России этого арбитражного решения. На тот момент задолженность перед ним составляла более 99,4 миллиона долларов (более 9,6 миллиарда рублей по курсу на дату обращения в суд) — 75,85 миллиона долларов основного долга и около 23,6 миллиона долларов неустоек и штрафов. Московский суд заявление полностью удовлетворил, выдав Первому каналу исполнительный лист на принудительное исполнение иностранного решения.