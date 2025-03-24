Суд подтвердил задолженность компании Фирташа перед Первым каналом

Спор связан с «договором о передаче, приобретении и продаже ценных бумаг» от 2 февраля 2015 года, по которому Первый канал продал ценные бумаги компании Фирташа. В материалах суда не уточняется, о каких бумагах идет речь, но Group DF 3 февраля 2015 года на своем сайте сообщала, что приобрела у Первого канала 29% акций украинского телеканала «Интер» за 100 миллионов долларов.
Впоследствии из-за неисполнения покупателем обязательств по этому договору Первый канал инициировал разбирательство, и в 2019 году Арбитражный институт торговых палат Швейцарии в составе единоличного арбитра Дэниэла Хохштрассера утвердил мировое соглашение по иску российского телеканала.
По его условиям, Group DF Holdings обязалась выплатить истцу 84,85 миллиона долларов ежемесячными платежами по 1 миллиону долларов (за исключением двух платежей — первого на 2 миллиона и последнего на 850 тысяч долларов) с ноября 2019 по март 2028 года. В итоге должник с задержками осуществил только первые восемь платежей на 9 миллионов долларов, и выплаты в 2021 году прекратились.
Стороны в соглашении договорились, что в случае просрочки любого из платежей более, чем на год, «продавец имеет право немедленно и без дальнейшего уведомления инициировать взыскание… оставшейся неоплаченной части общей суммы долга, неустойки и штрафа».
В сентябре 2023 года Первый канал обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании и приведении в исполнение на территории России этого арбитражного решения. На тот момент задолженность перед ним составляла более 99,4 миллиона долларов (более 9,6 миллиарда рублей по курсу на дату обращения в суд) — 75,85 миллиона долларов основного долга и около 23,6 миллиона долларов неустоек и штрафов. Московский суд заявление полностью удовлетворил, выдав Первому каналу исполнительный лист на принудительное исполнение иностранного решения.
Group DF Фирташа — международная финансово-промышленная группа, «основные инвестиции которой сосредоточены в азотном, титановом и газовом бизнесах», сообщает ее сайт. Она также владеет активами в сельском хозяйстве, медиа, портовом и логистическом бизнесе.