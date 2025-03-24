Россия в январе вдвое сократила ввоз вина из Евросоюза

В первый месяц ЕС экспортировал на российский рынок 6,5 тысячи тонн вина против 13,3 тысячи тонн годом ранее. Стоимость отгруженного в январе при этом уменьшилась почти на 40 процентов и составила 25,3 миллиона евро против 41,2 миллиона за тот же месяц в 2024 году.
Сильнее всего сократились поставки у Италии — главного иностранного европейского вина для российского рынка. Они уменьшились в 2,9 раза, до 2,3 тысячи тонн. Более чем вдвое сократился экспорт у Германии — до 543 тонн, а также у Испании — до 438 тонн.
В то же время несколько стран нарастили продажи вина российским компаниям. Поставки из Франции выросли за год более чем на 40 процентов и составили по итогам января 119 тонн, а из Латвии — на 7,3 процента, до 191 тонны.