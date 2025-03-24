Россия в феврале почти вдвое нарастила покупки китайского пива

Кроме РФ, которая в китайском экспорте в феврале заняла третье место, КНР в заметных количествах продавала этот напиток в Мьянму и ОАЭ, занявшим первые две строчки с 5,4 миллиона и 2,6 миллиона долларов. В пятерку также вошли Украина и Новая Зеландия купившие китайского пива на 1,4 миллиона каждая.