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Россия в феврале почти вдвое нарастила покупки китайского пива

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Импорт Россией китайского пива в феврале этого года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до максимума с октября, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы.

Источник: © РИА Новости

Так, по итогам февраля этого года Китай поставил в Россию своего пива на 2,4 миллиона долларов. Это стало максимальным объемом покупок с октября прошлого года, когда они составляли 3,8 миллиона долларов.

При этом в годовом выражении экспорт в РФ вырос в 1,8 раза, а в месячном — в 1,6 раза. Всего за прошлый год Пекин продал Москве пива почти на 30 миллионов долларов.

Кроме РФ, которая в китайском экспорте в феврале заняла третье место, КНР в заметных количествах продавала этот напиток в Мьянму и ОАЭ, занявшим первые две строчки с 5,4 миллиона и 2,6 миллиона долларов. В пятерку также вошли Украина и Новая Зеландия купившие китайского пива на 1,4 миллиона каждая.