Регионы РФ смогут получать субсидии на создание очистных сооружений близ Байкала

Он уточнил, что данная инициатива касается двух субъектов — Бурятии и Иркутской области.
«Как отмечал президент [России Владимир Путин] в послании Федеральному Собранию, при создании современной безопасной инфраструктуры на Байкале, важно строго придерживаться принципа “ноль загрязнения”, то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков в озеро», — заявил Мишустин.
Он также подчеркнул важность контроля за выполнением работ и состоянием заповедных территорий.
По словам премьер-министра, в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрено более 9,5 млрд рублей на реконструкцию и строительство очистных сооружений около Байкала.
«Рассчитываем, что все эти меры позволят улучшить экологическое состояние Байкала, что, конечно, положительно в первую очередь повлияет на окружающую среду, а также качество жизни для местных граждан и для туристов», — сказал премьер-министр РФ.
Отмечается, что работа ведется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и федерального проекта «Вода России».
12 февраля вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил о важности довести до конца работу по очистным сооружениям.