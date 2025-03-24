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Регионы РФ смогут получать субсидии на создание очистных сооружений близ Байкала

Регионы России смогут получать субсидии на создание очистных сооружений вблизи Байкала. Об этом 24 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: МЧС РФ

Он уточнил, что данная инициатива касается двух субъектов — Бурятии и Иркутской области.

«Как отмечал президент [России Владимир Путин] в послании Федеральному Собранию, при создании современной безопасной инфраструктуры на Байкале, важно строго придерживаться принципа “ноль загрязнения”, то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков в озеро», — заявил Мишустин.

Он также подчеркнул важность контроля за выполнением работ и состоянием заповедных территорий.

По словам премьер-министра, в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрено более 9,5 млрд рублей на реконструкцию и строительство очистных сооружений около Байкала.

«Рассчитываем, что все эти меры позволят улучшить экологическое состояние Байкала, что, конечно, положительно в первую очередь повлияет на окружающую среду, а также качество жизни для местных граждан и для туристов», — сказал премьер-министр РФ.

Отмечается, что работа ведется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и федерального проекта «Вода России».

12 февраля вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил о важности довести до конца работу по очистным сооружениям.