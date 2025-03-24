Пойди докажи: как заставить застройщика устранить дефекты после заселения

Нередко бывает так, что проблемы в новом доме обнаруживаются только спустя несколько лет после заселения. А вот доказать вину застройщика в судах подчас очень трудно. Суды затягиваются, а жильцам приходится тратить большие средства на экспертизу дефектов. В управлении по взаимодействию с общественностью и СМИ Верховного суда рассказали, что местные суды неверно применяют срок исковой давности для управляющих компаний. Правильно: три года следует отсчитывать со дня заявления о недостатках. При отказе от устранений следует инициировать строительную экспертизу и подать иск в суд с коллективным заявлением от жильцов. Подробности — в материале «Известий».