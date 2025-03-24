В Турции запретили короткие продажи акций на фоне протестов

Ситуация вызвала активные действия со стороны отечественных финансовых регуляторов. По сообщению Ассоциации турецких банков, в воскресенье чиновники Центрального банка провели рабочую встречу с представителями коммерческих кредитных учреждений, чтобы обсудить меры по подготовке к возможному росту волатильности на рынке. В качестве одной из ключевых мер ЦБ запланировал проведение 91-дневного аукциона по размещению ликвидности. Это первый подобный шаг за почти 20 лет, нацеленный на снижение избыточного предложения лиры.