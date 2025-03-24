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В Турции запретили короткие продажи акций на фоне протестов

Турецкий регулятор финансовых рынков установил запрет на короткие продажи акций и смягчил правила их выкупа акций, пытаясь предотвратить потери после того, как на прошлой неделе упал основной индекс страны, сообщает Bloomberg.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Обновленные правила, которые были объявлены воскресным вечером, расширили рамки установленного ранее запрета, ограничивающиего короткие продажи топ-50 компаний. Помимо этого, компаниям, зарегистрированным на бирже, дали допуск к выкупу акций по ценам, превышающим последнее закрытие рынка и снизили с 35% до 20% минимальные требования по защите акционерного капитала для маржинальной торговли, пишет Bloomberg.

Такие меры пришлось ввести после ареста стамбульского мэра Экрема Имамоглу, который является оппонентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Из-за задержания Имамоглу в среду рынок резко просел, доходность облигаций повысилась, а курс турецкой лиры упал до исторического минимума.

Индекс банковских акций в Турции зафиксировал на прошлой неделе самое значительное падение с 2001 года, что спровоцировало экстренные действия Центрального банка. В ходе внепланового заседания, состоявшегося в четверг, регулятор принял решение о повышении ключевой процентной ставки с целью стабилизации ситуации на финансовых рынках.

Аналитики отмечают, что это решение «усиливает страновой риск в Турции», что может привести к расширению кредитных спредов, а также повышенной вероятности применения дополнительных мер со стороны монетарных властей.

Между тем турецкая лира продолжает демонстрировать нестабильность. На азиатских торгах в понедельник курс национальной валюты составил около 38 лир за доллар, тогда как в пятницу торговая сессия закрылась на уровне 37,38 лир за доллар.

Ситуация вызвала активные действия со стороны отечественных финансовых регуляторов. По сообщению Ассоциации турецких банков, в воскресенье чиновники Центрального банка провели рабочую встречу с представителями коммерческих кредитных учреждений, чтобы обсудить меры по подготовке к возможному росту волатильности на рынке. В качестве одной из ключевых мер ЦБ запланировал проведение 91-дневного аукциона по размещению ликвидности. Это первый подобный шаг за почти 20 лет, нацеленный на снижение избыточного предложения лиры.