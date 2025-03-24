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Минтранс не поддержал «период охлаждения» для невозвратных билетов

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минтранс России не поддерживает введение «периода охлаждения» для невозвратных билетов на поезда и самолеты, эта позиция проработана с перевозчиками, сообщили РИА Новости в министерстве.

Источник: © РИА Новости

Минтранс РФ попросил РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) оценить идею введения «периода охлаждения» при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты, написала в понедельник газета «Коммерсант». По ее данным, это инициатива Союза пассажиров. Смысл ее в том, чтобы пассажиры получили бесплатную возможность исправить ошибки, например, в выборе данных пассажира, даты или направления в течение определенного времени. Продолжительность такого периода может различаться в зависимости от глубины продажи.

«Минтранс России не поддерживает введение “периода охлаждения” при покупке невозвратных билетов на поезда дальнего следования и самолеты. Данная позиция проработана с перевозчиками», — сообщили в министерстве.