Минтранс не поддержал «период охлаждения» для невозвратных билетов

Минтранс РФ попросил РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) оценить идею введения «периода охлаждения» при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты, написала в понедельник газета «Коммерсант». По ее данным, это инициатива Союза пассажиров. Смысл ее в том, чтобы пассажиры получили бесплатную возможность исправить ошибки, например, в выборе данных пассажира, даты или направления в течение определенного времени. Продолжительность такого периода может различаться в зависимости от глубины продажи.