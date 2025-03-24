Минфин ответил на вопрос о «подвижках» в вопросе онлайн-торговли вином

В начале сентября 2025 года президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отмечал, что в России добиться разрешения на продажу алкоголя онлайн вряд ли будет возможно до 2025 года. По его словам, эта мера могла бы сократить объем серого рынка спиртного в стране. По оценке НИФИ Минфина, объем такого рынка в 2022 году был на уровне 30 млрд рублей, а на долю фальсификата приходилось 53%.