Минфин ответил на вопрос о «подвижках» в вопросе онлайн-торговли вином

Он заявил это, отвечая на вопрос о том, есть ли «подвижки» в вопросе дистанционной продажи алкоголя. «Во-первых, нужна позиция правительства. И здесь есть разные точки зрения. Я не знаю, я не обладаю информацией о том, что Минздрав изменил свою позицию. Минздрав против этого», — рассказал Сазанов.
В конце января Сазанов, комментируя этот вопрос, заявил, что законопроект, который касается онлайн-продажи алкоголя в России, заморожен и «лежит без движения». Представитель Минфина озвучивал ту же версию и в сентябре 2024 года — в качестве причины заморозки законопроекта он называл мнение Минздрава, который считает, что «это будет способствовать распространению употребления алкоголя».
В России запрещена дистанционная продажа алкоголя. Уже не первый год идет обсуждение нормативных актов, которые бы дали возможность изменить это. В пользу этого решения, например, высказывался президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, который считает, что в случае разрешения дистанционной продажи вина, общий объем таких продаж может вырасти на 20%.
В сентябре 2024 года вице-премьер Дмитрий Григоренко поручал профильным министерствам и ведомствам разработать поправки в действующее законодательство, которые могли бы помочь определять возраст покупателей алкоголя при помощи биометрии. Делать это планировали при помощи государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (ЕБС).
В начале сентября 2025 года президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отмечал, что в России добиться разрешения на продажу алкоголя онлайн вряд ли будет возможно до 2025 года. По его словам, эта мера могла бы сократить объем серого рынка спиртного в стране. По оценке НИФИ Минфина, объем такого рынка в 2022 году был на уровне 30 млрд рублей, а на долю фальсификата приходилось 53%.