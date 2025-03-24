Крыса в мисо-супе обвалила акции японского ресторанного холдинга

Акции Zensho Holdings, управляющей сетью японских ресторанов Sukiya, 24 марта обвалились на 7,1%, на минимуме цена составила 7918 иен ($52,96). По итогам торгового дня бумаги потеряли 5,14% и закрылись на отметке 8088 иен ($54,1), свидетельствуют данные Токийской фондовой биржи.
Бумаги компании резко подешевели после того, как стало известно, что один из посетителей ресторана обнаружил в проданном ему мисо-супе дохлую крысу, пишет Bloomberg. Газета South China Morning Post опубликовала фотографию этого супа, распространяющуюся в социальных сетях.
Сеть ресторанов Sukiya в сообщении от 22 марта подтвердила факт инцидента и извинилась за то, что не раскрыла его раньше. В результате «многие клиенты почувствовали тревогу и беспокойство», — говорится в сообщении.
Компания рассказала, что грызун попал в суп 21 января, когда готовилась еда в филиале в Тоттори, на западе Японии. Сеть заявила об усилении мер гигиены.
Sukiya — популярная сеть ресторанов в Японии, состоит из около 2 тыс. филиалов. Заведение специализируется на приготовлении гюдона — традиционного японского блюда из говядины, лука и риса, тушенных в сладком соусе.
В портфеле Zensho Holdings более 15 ресторанных брендов. В том числе заведения, специализирующиеся на приготовлении суши, гамбургеров, удона, мексиканских блюд, пасты, мясных стейков, а также кофе.
За последний год акции Zensho Holdings выросли на 24,72%. По мнению аналитика Iwai Cosmo Securities Сёити Арисавы, долгосрочное влияние инцидента с крысой на акции Zensho Holdings будет зависеть от того, приведет ли это к значительному сокращению числа клиентов.
«Я не думаю, что инцидент отражает структурную проблему в бизнесе. Но Sukiya не может просто отмахнуться от этого как от единичного случая», — цитирует Bloomberg Арисаву.