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Китай продолжит содействовать развитию предприятий с иностранным капиталом

ПЕКИН, 24 мар — РИА Новости. Китай продолжит содействовать развитию работающих в стране предприятий с иностранным капиталом, заявил председатель Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT) Жэнь Хунбинь на встрече с генеральным директором американской компании Apple Тимом Куком.

Источник: © РИА Новости

Встреча состоялась в Пекине 23 марта.

«Китайский совет по содействию международной торговле продолжит посредством различных форм и каналов содействовать развитию в Китае многочисленных предприятий с иностранным капиталом, включая Apple», — сказал Жэнь Хунбинь, слова которого в понедельник приводятся в заявлении в официальном аккаунте CCPIT в соцсети WeChat.

Вместе с тем отмечается, что стороны обсудили «укрепление взаимодействия между торгово-промышленными кругами Китая и США, оказание помощи предприятиям с иностранными инвестициями в их развитии в Китае, а также укрепление сотрудничества в производственных и логистических цепочках».