Китай продолжит содействовать развитию предприятий с иностранным капиталом

Встреча состоялась в Пекине 23 марта.
«Китайский совет по содействию международной торговле продолжит посредством различных форм и каналов содействовать развитию в Китае многочисленных предприятий с иностранным капиталом, включая Apple», — сказал Жэнь Хунбинь, слова которого в понедельник приводятся в заявлении в официальном аккаунте CCPIT в соцсети WeChat.
Вместе с тем отмечается, что стороны обсудили «укрепление взаимодействия между торгово-промышленными кругами Китая и США, оказание помощи предприятиям с иностранными инвестициями в их развитии в Китае, а также укрепление сотрудничества в производственных и логистических цепочках».