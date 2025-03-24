Китай продолжит содействовать развитию предприятий с иностранным капиталом

Вместе с тем отмечается, что стороны обсудили «укрепление взаимодействия между торгово-промышленными кругами Китая и США, оказание помощи предприятиям с иностранными инвестициями в их развитии в Китае, а также укрепление сотрудничества в производственных и логистических цепочках».