Два пролива: действия Трампа против Ирана разгоняют цены на нефть

Иран в последние годы постепенно наращивал добычу и экспорт. Последний составлял в феврале около 1,8 млн баррелей в день. Разумеется, от санкций все эти объемы разом с рынка не исчезнут. Тем не менее эффект в случае исполнения ограничений может быть довольно существенным. В то же время Америка пошла по пути постепенного усиления санкций. К примеру, китайские банки, которые обслуживают китайско-иранские сделки, они не затронули. Такие действия могут спровоцировать Китай на ту или иную форму ответа.