Два пролива: действия Трампа против Ирана разгоняют цены на нефть

Президент США Дональд Трамп на этой неделе пообещал усилить военную операцию против йеменских хуситов, сославшись на необходимость обеспечения свободного судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе. А еще через несколько дней США ужесточили санкции против Ирана, распространив их на некоторые китайские нефтеперерабатывающие заводы. Всё это грозит серьезным повышением цен на нефть, которое уже началось даже на фоне ожидаемого роста добычи в рамках ОПЕК+. О том, как развиваются события на мировом нефтяном рынке в связи с американской военно-политической активностью, — в материале «Известий».
Эскалация в Йемене
Активность движения «Ансар Аллах» (хуситов) в отношении судов, принадлежащих поддерживающим Израиль государствам, в 2023—2024 годах уже привела к значительному сокращению грузопотока через Красное море, в том числе и нефтяного. Эти действия, особенно на первых порах, смогли заметно повлиять на нефтяные цены, повысив их на несколько долларов за баррель. Операция США и их союзников по наказанию хуситов значительного эффекта не имела.
После перемирия в Газе хуситы прекратили обстрелы судов. Но новое обострение в Палестине спровоцировало шиитскую группировку на возобновление боевых действий против морского транспорта. Американская администрация, в свою очередь, решила повысить ставки, пригрозив «полностью уничтожить» хуситов. Конфликт пошел по пути эскалации.
Параллельно американцы ввели уже четвертый пакет санкций против Ирана с момента прихода Трампа. Они коснулись как добывающих предприятий в самой исламской республике, так и перевозчиков, а также покупателей иранской нефти. Среди прочих в списке оказался и китайский НПЗ Shandong Shouguang Luqing Petrochemical. Кроме того, санкции затронули 12 организаций и восемь судов, являющихся частью теневого флота танкеров Ирана, которые снабжают частные НПЗ. В их число вошли Aurora Riley и Catalina, плавающие под флагом Панамы, а также Brava Lake, формально относящееся к Барбадосу.
Иран в последние годы постепенно наращивал добычу и экспорт. Последний составлял в феврале около 1,8 млн баррелей в день. Разумеется, от санкций все эти объемы разом с рынка не исчезнут. Тем не менее эффект в случае исполнения ограничений может быть довольно существенным. В то же время Америка пошла по пути постепенного усиления санкций. К примеру, китайские банки, которые обслуживают китайско-иранские сделки, они не затронули. Такие действия могут спровоцировать Китай на ту или иную форму ответа.
Нефтяники смогут адаптироваться
По словам руководителя проектов компании «Имплемента» Евгении Поповой, обострение напряженности между йеменскими хуситами и США может в краткосрочном и среднесрочном периоде существенно повлиять на цены на нефть прежде всего из-за ожиданий инвесторов на бумажном рынке нефти дальнейшей эскалации конфликта.
— На Баб-эль-Мандебский пролив приходится порядка 12% мировой торговли нефти и нефтепродуктами. Также в мировой практике уже присутствовали кейсы пересмотра формата использования данного пролива, когда отдельные страны снижали или перенаправляли поставки. Например, Саудовская Аравия в 2018 году. В долгосрочной перспективе государства — производители нефти смогут адаптироваться, перестроив потоки, однако это приведет к увеличению стоимости логистики.
Она добавила, что большая часть российских поставок нефти в Азию действительно проходит через данный пролив. И необходимость перенаправления потоков может привести к снижению эффективности поставок.
Перекрытие пролива невыгодно Ирану
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская отмечает, что по Баб-эль-Мандебскому проливу раньше транспортировалось порядка 3 млн баррелей в сутки.
— В прошлом году, когда хуситы начали атаковать суда, сперва это вызвало шок на рынке нефти — большое количество танкеров было перенаправлено по более длинному маршруту в обход Африки. Пока грузы находились в море, цены держались высоко, однако по мере разгрузки судов и адаптации к новому логистическому маршруту нефтяные цены стабилизировались, а потом и вовсе перестали реагировать на новые удары со стороны хуситов, — пояснила собеседница.
Куда более серьезной она считает ситуацию вокруг Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив, в котором сконцентрированы ключевые мировые производители нефти, с Индийским океаном.
По ее словам, через Ормузский пролив проходит 26% мировой торговли нефтью. Также идут потоки СПГ из Катара, сильно зависит от Ормузского пролива Саудовская Аравия.
— Каждый раз, когда речь заходит о потенциальном участии Ирана в расширенном ближневосточном конфликте, обсуждаются риски с судоходством в Ормузском проливе. Некоторые эксперты считают, что Иран может начать нападать на суда в указанном месте. Другие все-таки склоняются к тому, что этот сценарий маловероятен, так как перекрытие Ормузского пролива невыгодно самому Ирану, да и противодействие могут оказать военные силы США в регионе, — комментирует Рокотянская.
Она отметила, что в целом Иран является одним из крупных поставщиков нефти в мире, поэтому рынок черного золота всегда внимательно следит за событиями вокруг этой страны.
— Сейчас не совсем понятно, смогут ли принятые меры убавить стремление китайских покупателей обходить санкции США. Но если давление окажется действенным, то это может быть негативно и для российской нефти тоже, — указала эксперт.
Идут согласования силовых действий
Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко констатирует, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже положительно влияет на цены на нефть. За текущую неделю на спот-рынке цена на нефть марки Brent выросла более чем на 1,5% и в моменте достигала отметки $72,5 за баррель.
Сообщается, что Трамп направил в Иран письмо, в котором в течение двух месяцев требует достижения новой ядерной сделки. Между тем говорится, что в США уже идут согласования на высшем уровне возможных силовых действий против исламской республики, отмечает эксперт. Если Иран будет втянут в прямой вооруженный конфликт, то это может достаточно сильно подтолкнуть цены наверх.
— Иран является крупнейшим нефтедобытчиком с производством порядка 3,3 млн б/c, по последним данным ОПЕК, что составляет порядка 3% от мирового спроса на черное золото. Иран также имеет возможность перекрыть Ормузский пролив, через который, по данным минэнерго США, идет свыше 20 млн баррелей нефти (около 20% мирового спроса) и около одной пятой части СПГ, — заключил Дудченко.