Деликатесный вопрос: из списка социально значимых товаров предложили исключить премиальные

Так, сейчас в перечень базовых продуктов входит всё мясо, кроме бескостного. Но продукция на кости может стоить серьезных денег — вплоть до того, что свиные ребрышки могут обойтись в несколько тысяч за килограмм, привел пример парламентарий. Еще 10 лет назад такой товар не был актуальным. Аналогичная ситуация с хлебобулочными изделиями (например, круассанами), рыбной продукцией, некоторыми видами фруктов и т. д. , которые максимально широко представлены в магазинах. Сложно представить, что эти продукты могут попасть под госрегулирование, хотя динамика их подорожания может быть существенной, добавил депутат.