Деликатесный вопрос: из списка социально значимых товаров предложили исключить премиальные

В Госдуме предложили пересмотреть список социально значимых товаров и исключить из него те продукты, которые уже стали премиальными. Речь, в частности, идет о мясе на кости, например ребрышках, круассанах, а также ряде других наименований. Это поможет производителям стабилизировать цены на действительно базовые товары за счет повышения стоимости другой, более дорогой продукции, полагают эксперты. Перечень социально значимых товаров в том виде, в котором его принимали в 2010 году, уже неактуален, добавляют производители мяса.
Какие товары являются социально значимыми
Власти могут пересмотреть список социально значимых товаров. Депутат Госдумы Сергей Лисовский рассказал «Известиям», что обсудил этот вопрос на совещании с чиновниками из ФАС. В перечень входят 24 наименования базовых продуктов: несколько видов мяса, молоко, хлеб, овощи, фрукты и некоторые другие. Власти могут регулировать цены на них в случае, если в конкретном регионе они будут дорожать на и более 10% в течение 60 дней.
Чиновники крайне неохотно прибегают к этому механизму. С 2010 года, когда появилась эта норма, госрегулирование вводили буквально несколько раз — фиксировали стоимость гречки, сахара и подсолнечного масла. Обычно ФАС применяет мягкую силу — например, в марте антимонопольщики предложили торговым сетям ограничить надбавку к цене социально значимых товаров максимум в 5%. Подразумевается, что пока такой подход «удержит» стоимость от дальнейшего роста. Сергей Лисовский предложил еще один способ стабилизации стоимости этой продукции.
Депутат считает, что список нужно пересмотреть, исключив из него продукцию, которая уже перестала быть базовой и перешла скорее в разряд премиальной. Он подчеркнул: более 15 лет назад, когда власти формировали первую редакцию социально значимой продукции, они опирались на опыт и законодательство СССР. Но тогда в стране был дефицит товаров и их производили по одному виду на каждое наименование, никакого разнообразия не было, подчеркнул Сергей Лисовский. Времена изменились, и бизнес столкнулся со сложной ситуацией.
Так, сейчас в перечень базовых продуктов входит всё мясо, кроме бескостного. Но продукция на кости может стоить серьезных денег — вплоть до того, что свиные ребрышки могут обойтись в несколько тысяч за килограмм, привел пример парламентарий. Еще 10 лет назад такой товар не был актуальным. Аналогичная ситуация с хлебобулочными изделиями (например, круассанами), рыбной продукцией, некоторыми видами фруктов
— Если список социально значимых товаров будет определен максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них. Изготовители готовы выполнять эти условия при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения стоимости на премиальную продукцию, — пояснил Сергей Лисовский «Известиям». — Плюс ко всему нужно понимать, что уровень бедности в РФ ежегодно снижается, а число обеспеченных граждан, готовых тратить средства на более дорогие товары, увеличивается.
По словам депутата, по этому вопросу ФАС решила создать рабочую группу. «Известия» направили запрос в службу, Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития.
Почему нужно пересмотреть список социально значимых продуктов
Сергей Лисовский подчеркнул, что эту тему он уже обсудил с производителями. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подтвердил «Известиям», что список социально значимых товаров уже неактуален в том виде, в котором его принимали изначально. Сейчас многие продукты представлены большим количеством совершенно разных наименований. Например, спагетти, фермерское молоко, говядину и баранину на кости уже вряд ли следует считать социально значимыми, так как экономика и технологии их производства, себестоимость продукции не укладываются в это понятие. Речь идет о более премиальных продуктах.
— Социально значимые товары — достаточно узкая категория, которая ориентирована на определенного потребителя. Производители предлагают рынку дешевые товарные позиции. Но невозможно создавать в любых объемах широкую номенклатуру таких товаров — это невыгодно, поэтому этот перечень продуктов желательно актуализировать. Это позволит компаниям гарантировать определенный объем выработки по доступным ценам, но одновременно будет производиться и продукция с высокой добавленной стоимостью, например нарезанный ломтиками и замороженный картофель, — сказал он. — Тем более сейчас в стране нет дефицита, потребление бьет рекорды, а при формировании списка отталкивались от понятий, более характерных для позднего СССР.
Цена на полке определяется балансом спроса и предложения: для сдерживания стоимости бизнес должен понимать, за счет каких товаров из своего ассортимента он может поддерживать производство в пределах рентабельности, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
— Невозможно при растущих издержках сдерживать цены на весь ассортимент. Действительно, сейчас в перечне социально значимых товаров находятся неопределенные наименования товаров, например рис шлифованный. Но он может быть разным: например, рис дикий и культурный, развесной и упакованный, отечественный и импортный и так далее. Какая его разновидность — это социально значимый продукт, но все эти варианты находятся в совершенно разных ценовых категориях, — размышляет он. — На этот вопрос сегодня нет однозначного ответа в правительственных документах.
Эксперт уверен, что нужно определить действительно товары социально значимые, такой подход позволит перенести доходность на другие товарные позиции как торговым сетям, так и поставщикам. Тогда бизнес сможет изготавливать базовые товары в нужном объеме, заметил эксперт.
Из-за отсутствия четкого определения под социально значимые подпадают как массовые и недорогие продукты питания, так и товары более высоких сегментов, которые могут стоить гораздо дороже, заметил «Известиям» глава Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) Артур Гафаров.
— В рамках одной и той же категории разница в стоимости между так называемыми товарами первой цены и премиальными продуктами может сильно различаться. Например, стоимость мытого фасованного картофеля может на десятки процентов превышать цену немытого и нерасфасованного. На практике при контроле стоимости такая ситуация может вызывать перекосы при сборе статистики и ее анализе, приводить к неправильным выводам, — уверен он.
Сейчас торговые сети в рамках добровольных обязательств ограничивают наценки именно на товары первой цены, поскольку их стоимость наиболее чувствительно бьет по карману массового потребителя. Соответственно, разумно, чтобы регуляторы в рамках мониторинга отслеживали динамику стоимости именно по таким товарам, заключил он.
Детали предложения депутата предстоит изучить и обсудить, но в целом «мы оцениваем его позитивно», сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Ограничивать наценки на премиальные виды мяса в принципе не имеет смысла, сейчас потребители могут позволить себе такую покупку, резюмировал он.