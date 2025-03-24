Бумаги «Эталона» потеряли 5% на новости о росте убытка в два раза

При этом другие финансовые показатели продемонстрировали положительную динамику. Консолидированная выручка увеличилась на 44% до рекордных ₽131 млрд, консолидированная валовая прибыль за год увеличилась на 38% и составила ₽41,4 млрд. EBITDA выросла на 52%, до ₽27,6 млрд, рентабельность по этому показателю достигла 21%, что на 1,1 п.п. выше по сравнению с 2023 годом. Соотношении чистого корпоративного долга к EBITDA на конец 2024 года находится на уровне 2,5x.