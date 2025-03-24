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Бумаги «Эталона» потеряли 5% на новости о росте убытка в два раза

Компания отчиталась о чистом убытке в ₽6,9 млрд за 2024 год. Главный финансовый директор Группы «Эталон» Илья Косолапов объяснил это процентными расходами на фоне высокой ключевой ставки.

Источник: Freepik

Расписки «Эталона» на Московской бирже на минимуме подешевели на 5,13%, до ₽71,08. По данным на 10:59 мск бумаги снижаются на 4,78%, до ₽71,34 за одну ГДР.

Падение котировок спровоцировала публикация финансовых результатов «Эталона» по МСФО за 2024 год. Компания отчиталась о чистом убытке в ₽6,9 млрд против убытка ₽3,37 млрд за 2023 год.

Главный финансовый директор Группы «Эталон» Илья Косолапов объяснил убыток процентными расходами на фоне высокой ключевой ставки. Процентные расходы «Эталона» по кредитам и займам по итогам 2024 года выросли до ₽27,79 млрд против ₽11,79 млрд в 2023 году.

По словам Ильи Косолапова, увеличение масштабов бизнеса сможет частично нивелировать давление процентных расходов и, с началом цикла снижения ключевой ставки, обеспечить качественный рост ключевых финансовых показателей.

При этом другие финансовые показатели продемонстрировали положительную динамику. Консолидированная выручка увеличилась на 44% до рекордных ₽131 млрд, консолидированная валовая прибыль за год увеличилась на 38% и составила ₽41,4 млрд. EBITDA выросла на 52%, до ₽27,6 млрд, рентабельность по этому показателю достигла 21%, что на 1,1 п.п. выше по сравнению с 2023 годом. Соотношении чистого корпоративного долга к EBITDA на конец 2024 года находится на уровне 2,5x.

По словам Ильи Косолапова, «Эталон» сохраняет цель на 2026 год снизить коммерческие, административные и управленческие расходы к выручке до 10%.

Бумаги «Эталона» дешевеют второй день подряд. В пятницу они и акции других девелоперов были в аутсайдерах после решения ЦБ сохранить ставку на уровне 21%. При этом ранее, отмечал аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, строительный сектор показывал опережающие темпы увеличения капитализации в ожидании скорого снижения ключевой ставки.

«По-прежнему не рекомендуем брать бумаги сектора в среднесрочные портфели, поскольку даже при “ключе” в 14−16% рыночная ипотека будет запредельной. Однако спекулятивно данными бумагами, также как и акциям сверхзакредитованных компаний, стоит торговать», — говорит руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Между тем в стратегии на второй квартал 2025 года в БКС сохраняют позитивный взгляд на бумаги «Эталона» с целевой ценой на 12 месяцев в ₽100.

Новость дополняется.