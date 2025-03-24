Банкоматы не смогли принять новые пятитысячные купюры

Некоторые банкоматы в России сейчас действительно не принимают новые пятитысячные купюры, сообщили в пресс-службе «Совкомбанка». Сигналы о такой проблеме также видят в «Новикоме». Там пояснили: это связано с тем, что компании-производители ATM, присутствовавшие на рынке последние два десятилетия, покинули РФ после начала специальной военной операции (СВО). С тех пор они не поддерживают прикладное ПО и не разрабатывают для России шаблоны под новые купюры.