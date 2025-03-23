Следы печати: продажи принтеров из США и Японии сократились вдвое

Продажи принтеров и многофункциональных устройств печати из недружественных стран за год сократились более чем вдвое. Об этом «Известиям» рассказали продавцы и импортеры электроники. Причина — отсутствие сервиса, поддержки и оригинальных запасных картриджей для них. При этом спрос на такие гаджеты растет. Российские пользователи отдают предпочтение устройствам из КНР и РФ: за год их продажи выросли в 1,5−2,5 раза. Подробнее — в материале «Известий».