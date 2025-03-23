Следы печати: продажи принтеров из США и Японии сократились вдвое

Почему падают продажи принтеров из Японии и США
О резком сокращении продаж принтеров и многофункциональных устройств печати (МФУ) из недружественных стран «Известиям» рассказали участники рынка. За первые два месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го реализация наиболее популярных в быту устройств под бумагу А4 снизились на 60%, по А3, которые чаще всего используются в офисах, — на 20%, сообщили в «Марвел-Дистрибуции».
— При этом наблюдается существенное перераспределение долей рынка, — добавил коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов. — Доля брендов из США и Японии сократилась примерно на 25%. Наиболее заметное снижение доли показали HP (на 21%), Brother (на 37%) и Ricoh (на 57%).
В пресс-службе «М. Видео-Эльдорадо» подтвердили эту тенденцию. Так, HP показал спад продаж на рынке России в 2024 году на 6% в количестве устройств по сравнению с 2023-м, Xerox — на 8%, отметили в компании. Это связано с изменением структуры спроса и переориентацией потребителей на более доступные и массово представленные на рынке китайские аналоги, подчеркнули там.
Продажи принтеров из недружественных стран за год действительно сократились примерно на 65%, подтверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Примерно на столько же выросли продажи китайских и российских брендов печатающих устройств.
Спрос на технику ушедших брендов падает по мере обновления их модельных рядов, считают в «Марвел-Дистрибуции».
— Новые устройства незнакомы пользователям, к тому же в России на них не распространяется официальный сервис, а поставки запчастей и расходных материалов нестабильны и непрогнозируемы. Поэтому спрос перераспределяется в пользу тех, кто может предложить все перечисленное, а сейчас это только российские и китайские производители, — отметили в компании.
Проблема постоянного наличия расходных материалов для печатной техники очень актуальна: замена израсходованного картриджа на новый для техники ушедших из РФ брендов может превратиться в настоящий квест, поскольку в нашу страну поступают аппараты с самых разных рынков, добавили в «Марвел-Дистрибуции». И картридж с европейского рынка может не подойти к принтеру с американского — в таких случаях проще заменить сам аппарат.
— Цены на принтеры и МФУ из России и Китая менее подвержены колебаниям курса валют, поскольку поставки по параллельному импорту делают технику из недружественных стран более уязвимой к валютным колебаниям, — добавил Алексей Погудалов.
Кроме того, резко снизился госзаказ на такое оборудование, а государство, как известно, основной заказчик техники для печати, утверждает Эльдар Муртазин.
Какие бренды могут заменить принтеры из недружественных стран
В целом принтеры и МФУ по-прежнему популярная категория гаджетов, спрос на них растет, отмечают участники рынка. По данным «М. Видео-Эльдорадо», в 2024 году рынок их продажи вырос на 12% в выручке (c 50 до 56 млрд рублей) и на 42% в штуках (с 2,3 до 3,3 млн). В компании связывают это с увеличением потребности в домашней печати (для удаленной работы или учебы), снижением цен и активным ростом китайских брендов, предлагающих конкурентоспособные решения.
Опрошенные «Известиями» участники рынка и эксперты отмечают: на смену устройствам печати из США и «недружественной» Азии идут гаджеты из КНР. При этом на рынке стало заметно присутствие российских производителей такой техники. Среди российских вендоров — это компания Fplus, продажи печатающих устройств которой за год выросли на 120%, среди зарубежных — китайский Deli (рост около 150%), утверждают в «Марвел-Дистрибуции».
По словам представителей «М. Видео-Эльдорадо», в 2024 году наблюдался устойчивый рост доли российских и китайских брендов на рынке печатных устройств.
— В частности, бренды из КНР показали рост в штуках на 11% и в выручке на 23%. Отечественные марки также укрепили позиции за счет ориентации на бюджетный сегмент и спроса на доступные решения для дома и бизнеса, — отмечают в пресс-службе объединенного ритейлера. — Среди китайских производителей быстрее всего растет Pantum (11% в штуках и 23% в деньгах), особенно в сегменте лазерных МФУ — отдельные категории устройств показали прирост более чем на 100%.
Основные причины — снижение средней цены на китайские решения и увеличение их присутствия в ритейле и бизнес-сегменте. Также сказался фокус брендов из КНР на лазерные модели с оптимальным соотношением цены и качества и усиление позиций российских производителей в массовом сегменте, перечислили в компании.
За первые два месяца этого года спрос на принтеры и МФУ среди покупателей Ozon увеличился в 1,3 раза в штуках к аналогичному периоду прошлого, сообщили «Известиям» в пресс-службе маркетплейса. Китайские бренды активно расширяют ассортимент, поддерживают баланс цены и качества решений — с этим связано увеличение их популярности среди покупателей, считают представители маркетплейса.
Производители принтеров из недружественных стран во многом дискредитировали себя в глазах российских пользователей, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Отсутствие запчастей, сервиса и поддержки, а также картриджей привело к снижению их продаж более чем вдвое, указывает он. Поэтому россияне отказываются от таких брендов и приобретают китайские или российские принтеры, тем более что цены на них ниже, чем на американские или японские гаджеты, резюмировал эксперт.