Россиянам назвали профессии с самыми высокими зарплатами

Согласно данным сервиса, в среднем по России курьеры могут зарабатывать около 122 тысяч рублей в месяц, но их доход зависит от графика работы и числа выполненных заказов. Спросом пользуются и автомеханики, которым предлагают более 112 тысяч рублей в месяц. В сфере производства на зарплату в 193 тысячи рублей в месяц могут претендовать бурильщики, на 174 тысячи рублей — токари, а на 164 тысячи рублей — шлифовщики. Среднее зарплатное предложение в отрасли в 2024 году составляло около 83 тысяч рублей.