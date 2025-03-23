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Россиянам назвали профессии с самыми высокими зарплатами

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Наибольшие зарплаты в России получают начальники строительных участков (от 180 тысяч рублей), водители-дальнобойщики (175 тысяч рублей), бурильщики (193 тысячи рублей), а также go-разработчики (235 тысяч рублей), согласно данным сервиса «Работа.ру», подготовленным для РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«В условиях обостряющегося дефицита кадров на рынке труда продолжается и зарплатная гонка среди работодателей. Самые высокие зарплатные предложения наблюдаются в отрасли строительства… Одной из самых высокооплачиваемых профессий в отрасли стал начальник строительного участка со средним предложением более 180 тысяч рублей в месяц», — говорится в комментарии сервиса.

В среднем по России строительные вакансии предполагают доход примерно в 95,5 тысячи рублей. Высокие доходы предлагают руководителям проектов строительства — в среднем более 157 тысяч рублей по России, а также крановщикам — около 149 тысяч рублей.

«В транспорте и логистике в 2024 году предлагали зарплаты размеров 87 тысяч рублей в среднем по стране. На сегодняшний день (по первому кварталу 2025 года) одной и самых высокооплачиваемых профессий в отрасли является водитель-дальнобойщик со средней зарплатой 175 тысяч рублей», — уточняет сервис.

Согласно данным сервиса, в среднем по России курьеры могут зарабатывать около 122 тысяч рублей в месяц, но их доход зависит от графика работы и числа выполненных заказов. Спросом пользуются и автомеханики, которым предлагают более 112 тысяч рублей в месяц. В сфере производства на зарплату в 193 тысячи рублей в месяц могут претендовать бурильщики, на 174 тысячи рублей — токари, а на 164 тысячи рублей — шлифовщики. Среднее зарплатное предложение в отрасли в 2024 году составляло около 83 тысяч рублей.

«Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями в IT являются главный go-разработчик (senior) — 235 тысяч рублей, главный c++ разработчик (senior) — 236 тысяч рублей, java разработчик — 256 тысяч рублей, data science — 173 тысячи рублей», — добавили в сервисе.