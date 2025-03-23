Россия стала третьей по темпам роста экономики в G20

Единственными крупными экономиками, которые в прошлом году столкнулись со спадом, стали Аргентина и Германия: их ВВП продолжил сокращаться второй год подряд. Латиноамериканская страна сейчас переживает болезненные реформы нового президента Хавьера Милея, и на этом фоне ее ВВП сократился на 1,7% после 1,6% годом ранее. При этом немецкая экономика сталкивается с проблемами из-за санкций против России и высокой конкуренции со стороны Китая на ключевых для нее рынках, в результате чего она уменьшилась за прошлый год еще на 0,2% после 0,3% в позапрошлом году.