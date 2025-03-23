L'Oreal предостерег ЕС от «красного флага» на косметику в торговой войне

С 12 марта вступили в силу введенные администрацией Дональда Трампа 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС. Еврокомиссия оценила общую сумму этих тарифов в $28 млрд и объявила о контрмерах на €26 млрд. Они будут введены с 13 апреля. Косметика оказалась в числе товаров, поступающих из США и на которые тоже налагаются пошлины. Из-за этого ее производители опасаются последующих рисков уже для европейского экспортного рынка.