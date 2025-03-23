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Экономист назвала товары, которые подешевеют после падения доллара

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Стоимость товаров зависит не только от курса валют, но и от множества факторов, например, соотношения спроса и предложения. И все же отдельные группы товаров могут подешеветь на фоне обвала доллара к рублю, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Источник: © РИА Новости

«Быстрого, непосредственного и прямого влияния на изменение общего уровня розничных цен падение курса доллара, к сожалению, не окажет», — констатировала она.

Однако импортные продукты с ограниченным сроком хранения (овощи, фрукты, мясо, рыба и т. п.) оперативно реагируют на валютные колебания. Цены на них могут вскоре немного снизиться.

А вот непродовольственных товаров это коснется лишь спустя несколько месяцев — пока продаются те, что ввезены при прежнем курсе рубля. Только осенние коллекции одежды и обуви могут немного подешеветь, привела пример Долгова.

Но и это не точно, ведь продавцам нужно возместить расходы на хранение закупленных по более высокому курсу товаров, заключила она.