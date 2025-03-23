Экономист назвала товары, которые подешевеют после падения доллара

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Стоимость товаров зависит не только от курса валют, но и от множества факторов, например, соотношения спроса и предложения. И все же отдельные группы товаров могут подешеветь на фоне обвала доллара к рублю, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.