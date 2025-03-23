Экономист назвала товары, которые подешевеют после падения доллара

«Быстрого, непосредственного и прямого влияния на изменение общего уровня розничных цен падение курса доллара, к сожалению, не окажет», — констатировала она.
Однако импортные продукты с ограниченным сроком хранения (овощи, фрукты, мясо, рыба
А вот непродовольственных товаров это коснется лишь спустя несколько месяцев — пока продаются те, что ввезены при прежнем курсе рубля. Только осенние коллекции одежды и обуви могут немного подешеветь, привела пример Долгова.
Но и это не точно, ведь продавцам нужно возместить расходы на хранение закупленных по более высокому курсу товаров, заключила она.