Экономист назвал причины укрепления рубля

Официальный курс доллара от ЦБ РФ максимально падал на этой неделе до 81,5 рубля за доллар, хотя в начале месяца он находился в районе 88−89 рублей.
«Причин укрепления рубля по отношению к доллару несколько. Во-первых, мы видим большие продажи валюты со стороны экспортеров», — сказал он.
Во-вторых, по его мнению, «рублю помогают высокие процентные ставки, которые делают рублевые активы привлекательными».
«А, в-третьих, российскую валюту укрепляет надежда на действительное снижение геополитической напряженности», — заметил собеседник агентства.
На вопрос, может ли рубль пойти в сторону отметки в 150 по отношению к доллару, если надежды на восстановление политического диалога между Москвой и Вашингтоном начнут таять, Кузьмин ответил: «Нет, такого падения, уверен, все-таки не будет».
«Да, рубль начнет опускаться до трехзначной цифры, но средний за год уровень курса вряд ли окажется ниже отметки в 103 — при текущих нефтяных ценах, конечно», — подчеркнул главный экономист «Ренессанс Капитал».