Экономист назвал причины укрепления рубля

На вопрос, может ли рубль пойти в сторону отметки в 150 по отношению к доллару, если надежды на восстановление политического диалога между Москвой и Вашингтоном начнут таять, Кузьмин ответил: «Нет, такого падения, уверен, все-таки не будет».