Дефляция за порогом: почему цены могут резко затормозить

А вот на арендном рынке цены уже начали падать, и довольно давно. По данным «Дом.РФ», средняя цена сдачи квартиры в Москве и Санкт-Петербурге упала на 3%, а в других крупных городах — на 1%. При этом количество объявлений продолжило расти и достигло в сумме 97 тыс. Это в два с лишним раза больше, чем в сентябре. Причиной для снижения цен также стало совпадение нескольких факторов — от убыли населения до приобретения квартир и домов теми, кто раньше снимал жилье. Кроме того, произошло насыщение квартирами, которые в течение многих месяцев выводились на рынок с целью именно сдаваться.