Банк России назвал три основных вида дропперов

Обнальщик — человек, который получает деньги на карту и снимает их в банкомате, а затем либо передает их курьерам, либо может сам выступать в роли курьера, перевозить их куда-то в другие регионы для того, чтобы дальше продолжить цепочку вывода, пояснил регулятор.