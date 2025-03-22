Юрист предупредил о штрафах за мытье автомобилей в неположенном месте

«Такая ответственность установлена как в федеральном, так и в местном законодательстве. Так, например, Кодекс города Москвы об административных правонарушениях предусматривает штраф за мойку транспортных средств вне специально отведенных мест для граждан в размере до 3 тысяч рублей, а для организаций — до 20 тысяч (рублей)», — рассказал Хаминский.