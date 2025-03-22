Юрист предупредил о штрафах за мытье автомобилей в неположенном месте

Юрист предупредил, что за мытье автомобиля в непредназначенном для этого месте: на улице, во дворе дома, у реки или озера — гражданам грозит административная ответственность.
«Такая ответственность установлена как в федеральном, так и в местном законодательстве. Так, например, Кодекс города Москвы об административных правонарушениях предусматривает штраф за мойку транспортных средств вне специально отведенных мест для граждан в размере до 3 тысяч рублей, а для организаций — до 20 тысяч (рублей)», — рассказал Хаминский.
Юрист подчеркнул, что мытье машины возле водоема или в лесу обойдется нарушителям дороже.
«Мойка машины возле водоема грозит гражданам штрафом до 1 тысячи рублей, а для организаций до 100 тысяч рублей. Загрязнение лесных массивов сточными водами и автохимией обойдется гражданину в 3,5 тысячи рублей, а организациям в 300 тысяч (рублей). Кроме того, деятельность такой компании могут приостановить на 90 дней», — обратил внимание Хаминский.
Юрист напомнил, что мыть автомобиль необходимо в специально предназначенных для этого местах — автомойках. Хаминский объяснил, что такие требования вызваны тем, что мойки оснащены водоочистителями, благодаря которым в канализацию сливается вода, очищенная от химии, используемой при мытье.