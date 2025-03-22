В Сербии рассказали о товарообороте с Россией

Сербский министр напомнил, что с введением санкций Запада после начала СВО отмечен спад товарооборота с РФ. По данным сербской статистики в 2022 году сумма достигла максимума в 4,2 миллиарда долларов, но в 2023 году она снизилась до 3 миллиардов, а в 2024 году до 2,4 миллиарда долларов. «Важнее всего, что это процесс стабилизирован и мы ожидаем с возобновлением работы межправкомиссии, которую с российской стороны возглавляет глава минэкономразвития Максим Решетников, с сербской стороны — я. Мы начали совместно активно работать, у нас интенсивные контакты, буквально каждый месяц, и я уверен, что в конце этого года это даст результат — стабилизацию снижения из-за логистических и других проблем, санкций», — сказал Попович на брифинге.