В России дисконт при продаже жилья установил новый рекорд

По мнению аналитика, такой рост цен в условиях рекордного дисконта может быть связан с тем, что продавцы готовы делать скидку только, когда нашли встречный вариант для покупки, до этого момента они не спешат с продажей и поэтому удерживают цену. Помимо этого, активизировались покупатели с наличными деньгами, их доля на вторичном рынке с начала года превышает 80%, а продавцы стали активнее предлагать рассрочки при продаже своих квартир, что подогревает спрос и цены.