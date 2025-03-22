Налоговые доходы в США могут упасть на десять процентов, пишет WP

«Высокопоставленные налоговые чиновники готовятся к резкому падению доходов, собираемых этой весной, в то время как все большее число людей и компаний уклоняются от подачи налоговых деклараций или пытаются не выплачивать задолженность перед налоговым управлением… Чиновники минфина и IRS прогнозируют снижение налоговых поступлений более чем на 10% к 15 апреля… Это составит более 500 миллиардов долларов потерянных федеральных доходов… По словам чиновников, причина напрямую связана с изменением поведения налогоплательщиков и быстрым разрушением президентом Дональдом Трампом части IRS», — сообщает газета.