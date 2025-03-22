Налоговые доходы в США могут упасть на десять процентов, пишет WP

Ранее в марте агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники передавало, что IRS рассматривает возможность снизить число сотрудников в рамках инициативы Департамента государственной эффективности США (DOGE) по сокращению бюджетных расходов, при этом за февраль управление уволило несколько тысяч работников.
«Высокопоставленные налоговые чиновники готовятся к резкому падению доходов, собираемых этой весной, в то время как все большее число людей и компаний уклоняются от подачи налоговых деклараций или пытаются не выплачивать задолженность перед налоговым управлением… Чиновники минфина и IRS прогнозируют снижение налоговых поступлений более чем на 10% к 15 апреля… Это составит более 500 миллиардов долларов потерянных федеральных доходов… По словам чиновников, причина напрямую связана с изменением поведения налогоплательщиков и быстрым разрушением президентом Дональдом Трампом части IRS», — сообщает газета.
Согласно документам, к которым получило доступ издание, высокопоставленные чиновники налогового ведомства предупреждали представителей администрации Трампа о подобных исходах еще до его инаугурации.
Несколько сотрудников ведомства рассказали газете, что оно прекратило расследования в отношении крупных корпораций и налогоплательщиков, поскольку IRS пришлось перераспределить ресурсы для поддержания работы внутренних систем.